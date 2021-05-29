Friends特別篇首播 騰訊愛奇藝：B站存大量片段侵權影片

經典美劇《老友記（Friends）》特別篇《Friends﹕The Reunion》周三首播，內地視頻網站嗶喱嗶喱（09626）（B站）內，馬上湧現大量相關影片。騰訊（00700）視頻、愛奇藝及優酷在同一時間，分別在微博發表聲明，指責B站內的相關盜版影片，嚴重損害了創作者及版權方的正當權益。

騰訊視頻、愛奇藝、優酷皆為Friends內地的版權擁用者。而在聲明中，騰訊視頻及愛奇藝嚴厲讉責，並堅決抵制此類侵權行為。作為回應，B站周六（29日）把Friends相關的搜索給屏蔽了，只留下了一個Friends的片頭曲。​​​​

Friends: The Reunion周四在HBO Max頻道播出，內容包括經典場景的重溫和再現，及James Corden的脫口秀採訪。Friends全世界最受歡迎的美國情景劇之一，據估計在美國有5110萬人觀看了該劇的大結局，在超過一百個國家播放。

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編輯：黃銳