【新股IPO】傳內地政府要求喜馬拉雅放棄赴美 轉投香港上市

內地音頻分享平台喜馬拉雅稍早前已遞交到美國上市的申，惟引述外電報道，中國正在向喜馬拉雅施壓，要求撤回在美上市計劃，並轉香港上市。據悉包括國家互聯網信息辦公室在內的監管機構，最近敦促喜馬拉雅撤回赴美上市計劃，由此顯示中國政府尋求進一步收緊對私營媒體及互聯網企業的管控。

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此前有消息指，喜馬拉雅最快今年5月上旬開始進行路演，並於5月底在美上市，集資介乎5億至10億美元。此外，喜馬拉雅的戰略投資者包括多間內地互聯網巨頭，包括騰訊（00700）、閱文（00772）、百度（09888）、小米（01810）、好未來及索尼音樂等。

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記者：張以正