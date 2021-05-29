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小米美團捱沽 北水轉戰熱門股

名人薈萃 13:51 2021/05/29

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南下資金又縮水！今周來自港股通的淨流入跌至76.9億元人民幣，較上周減少62.1%。由資金流向看得出，北水換馬的動作頻頻，上一、兩周仍然有資金買入的股份，不少由買變沽。
例如，小米集團（01810）、美團（03690）今周淨賣出9億元及9.4億元，單是周五（28），小米淨賣出便達到9.3億元，顯示北水急不及待要在高位沽貨，拖累股價當日回落1.5%，收報28.6元。
另一方面，中移動（00941）、中海油（00883）等傳統板塊一樣捱沽，一周累計流出11.3億元及2.8億元。

相反，北水明顯轉移至一些熱門股，包括比亞迪電子（00285）及「藍籌新貴」碧桂園服務（06098），後者自公布染藍後，即進行配股集資，北水也趁機會增加貨底，一周累計淨買入9.2億元。查實，碧桂園服務股價亦算硬淨，配股後全周仍有1.2%升幅，報78.75元。

    點擊圖片放大
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資料來源︰瑞信
註︰數據截至周四（4日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為1月27至2月2日

原文節錄至710期《Wealth》港股通數據

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編輯：黃銳

港股 人民幣 板塊 配股 小米

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