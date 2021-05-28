【美團業績】王興：美團優選未來數年或新增3至4億用戶 已設團隊配合反壟斷調查

▲ 王興表示，長遠將在社區團購堅定投入，美團優選在未來幾年，或可帶來3億至4億的新用戶。

美團 （03690） 如市場預期，首季度經調整淨虧損按年、按季顯著擴大至39億元人民幣，主要因大力投資社區團購等新業務。美團披露，社區電商業務「美團優選」在首季度已經擴展至逾2600個市縣，基本上完成全國覆蓋的目標。

創辦人、首席執行官王興表示，首季度末美團的交易用戶數接近5.7億，過去兩個季度淨增1億，美團優選在幫助美團向低綫城市滲透上「非常有效」。若單看第一季度，集團一半的新增用戶均來自「美團優選」，社區團購業務令美團接觸更廣闊的消費者，未來數年有機會帶來3至4億的新用戶，對該業務的潛力有信心，長遠會堅定投入。

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王興續指，社區團購訂單增長、營運效率在農曆新年期間受季節性因素影響，但元宵節後需求已經恢復，未來幾季美團優選將著力獲取用戶、提高供應鏈能力以及提升營運效率。他又認為，目前社區團購領域的監管指引「正面」，主要提倡健康、持續增長以及公平競爭。

市場監管總局在4月宣布，對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。王興指，已成立專門的團隊配合調查，目前集團正審視業務戰略及內部管理，同時將提升合規標準。集團目前日常營運並無受到影響，同時美團外賣的競爭優勢亦不會因此削弱，美團的強項並非建立在與商家簽訂獨家協議，而是為商家提供全面的具價值的服務，包括高質的外賣配送、數字化營運工具，以及深入的行業洞察等。

美團調整外賣配送收費規則 擬按距離、時段等標準收費【下一頁】

美團早前調整外賣配送收費規則，首席財務官陳少暉稱，以往美團向商家提供的服務以固定比例收費，現時餐飲外賣平台的收費將分為技術服務費及配送服務費，技術服務費在不同城市將以固定比例收費，主要涉及餐廳資訊以及交易服務，而配送服務費則將根據訂單價值、距離、配送時長等，進行梯度收費。

他指，新的收費模式將逐步推廣至所有城市，令商家、消費者能更好地理解美團提供的服務和收費結構，而新的收費結構也將優化餐飲外賣行業的營運。

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編輯：陳健婷