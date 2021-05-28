【大行點睇】滙豐退出美零售銀行業務 大摩高盛俱指動作正面

滙豐(00005) 宣布退出美國零售銀行業務，市場對此反應正面。憧憬盈利能力藉出售資產改善，滙豐今年續創52周新高，全日收報50.8元，大升3.8%。

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大摩認為，集團舉措符合其提出的提高美國零售銀行業務盈利能力的策略，並且屬於正面的，但對集團而言影響不大。該行予滙豐目標價46元，評級為「與大市同步」。

高盛則指，滙豐在美國零售銀行業務規模不足，是其利潤率低和成本收入比高的主要原因，因此該行認為，有關舉措屬正面，或會使集團變得更具針對性、更簡化且更具盈利能力。該行予滙豐英股目標價為585便士，評級為「買入」。高盛表示，集團預料相關計劃將產生1億美元的稅前成本，該行認為交易產生的財務影響不大，並將釋放18億美元的風險加權資產，又指留意到沒有關於美國財富管理及個人銀行業務退出後的獲利能力相關額外資料，但認為獲利能力仍有改善空間，主要由於分行將減少80％以上，而貸款則減少13％。

另外，滙豐行政總裁祈耀年發表股東周年大會聲明表示，恢復派息對集團異常重要，集團已就日後的股息採納一項新政策，旨在持續派息、提供良好收入，同時給予管理層彈性，可將資金重新投資以擴展中期業務。

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