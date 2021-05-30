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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】無得飛 不如買香皂櫻花繡球花當去轉日本

名人薈萃 08:28 2021/05/30

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疫情下無得飛日、韓、台再看看2021年實用既禮物必選。講真，買禮物有時要花蓮唔少心思，有心思既禮物會比女朋友留下深刻回憶真心希望讀者帶給女朋友一份最好的禮物回憶令到彼此感情即刻升溫啦！

 

2021必看冧爆嘅實用禮物

香皂櫻花花束

無得飛 不如買香皂櫻花係香港打卡

無得飛日、韓、台睇櫻花，香皂櫻花繡球花經濟又實用，睇得又用得! 又可以俾朋友係facebook 同instagram打下卡！ 粉紅色格調非常少女腔。可以Keep 到1至3年賞完花可以拎來浸泡泡浴，滿足3個願望。呢束花令我想到張敬軒既首歌既意境。

張敬軒-櫻花樹下

還記得櫻花正開還未懂跟你示愛

初春來時彼此約定過繼續期待

人置身這大時代投入幾番競技賽

曾分開曾相愛等待花蕊又跌下來

才洞悉這是戀愛

香皂繡球花花束

Flora Rabbit 最喜歡繡球花，香皂繡球花花束是另一好選擇

好多人都好鐘意繡球花，Flora Rabbit 都好鐘意繡球花。無想到繡球花既香皂花，而且同真既繡球花非常相似! 花束好青春，好岩文青一族拎去草地打卡

 

天然香皂花，由香皂製成，可用於裝飾或洗手等用途，存放期1年以上

香皂經典玫瑰花花束

香皂經典玫瑰花花束最合岩送比情人，玫瑰香皂花束，愛情不凋謝，精緻浪漫又散發香氣!

玫瑰花帶給最愛一份最難忘的禮物。始終如一的玫瑰，

香皂經典玫瑰花是保持了玫瑰花，美麗，花姿和觸感。

玫瑰香皂花純手工製作，有著淡淡的迷人花香，就如她所散發出的迷人風采。玫瑰香皂花束，花語代表我愛您，送給最愛的情人，玫瑰香皂花束，愛情不凋謝，精緻浪漫又散發香氣!

如果讀者有興趣，可向雅致花店 Charming Florist選購

雅致花店 Charming Florist

地址：太子花墟園藝街5D地

電話或whatapps預訂: 9212 0988

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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