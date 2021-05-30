【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】無得飛 不如買香皂櫻花繡球花當去轉日本

疫情下無得飛日、韓、台，再看看2021年實用既禮物必選。講真，買禮物有時要花蓮唔少心思，有心思既禮物會比女朋友留下深刻回憶，真心希望讀者帶給女朋友一份最好的禮物回憶，令到彼此感情即刻升溫啦！

2021必看冧爆嘅實用禮物

香皂櫻花花束

▲ 無得飛 不如買香皂櫻花係香港打卡

無得飛日、韓、台睇櫻花，香皂櫻花繡球花經濟又實用，睇得又用得! 又可以俾朋友係facebook 同instagram打下卡！ 粉紅色格調非常少女腔。可以Keep 到1至3年，賞完花可以拎來浸泡泡浴，滿足3個願望。呢束花令我想到張敬軒既首歌既意境。

張敬軒-櫻花樹下

還記得櫻花正開還未懂跟你示愛

初春來時彼此約定過繼續期待

人置身這大時代投入幾番競技賽

曾分開曾相愛等待花蕊又跌下來

才洞悉這是戀愛

香皂繡球花花束

▲ Flora Rabbit 最喜歡繡球花，香皂繡球花花束是另一好選擇

好多人都好鐘意繡球花，Flora Rabbit 都好鐘意繡球花。無想到繡球花既香皂花，而且同真既繡球花非常相似! 花束好青春，好岩文青一族拎去草地打卡。

天然香皂花，由香皂製成，可用於裝飾或洗手等用途，存放期1年以上。

香皂經典玫瑰花花束

▲ 香皂經典玫瑰花花束最合岩送比情人，玫瑰香皂花束，愛情不凋謝，精緻浪漫又散發香氣!

玫瑰花帶給最愛一份最難忘的禮物。始終如一的玫瑰，

香皂經典玫瑰花是保持了玫瑰花，美麗，花姿和觸感。

玫瑰香皂花純手工製作，有著淡淡的迷人花香，就如她所散發出的迷人風采。玫瑰香皂花束，花語代表我愛您，送給最愛的情人，玫瑰香皂花束，愛情不凋謝，精緻浪漫又散發香氣!

如果讀者有興趣，可向雅致花店 Charming Florist選購。

雅致花店 Charming Florist

地址：太子花墟園藝街5D地下

電話或whatapps預訂: 9212 0988

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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