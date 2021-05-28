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【異動股】同仁堂科技本周累升三成 系內同仁堂國藥亦單日升逾一成 同創逾一年來高位

股樓投資 21:24 2021/05/28

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同仁堂科技（01666）早前公布，將會與母公司同仁堂股份（滬：600085）、同仁堂商業和白兔信息，合資成立醫藥電商公司。另外，近日內地商務部及國家中醫藥管理局等部門聯合發布《關於支持國家中醫藥服務出口基地高質量發展若干措施的通知》，表示支持內地中醫藥出口基地大力發展中醫藥服務貿易。而商務部將會同有關部門有序擴大基地範圍，提升中醫藥國際影響力。有關消息帶動相關股份造好。

【異動股】高盛料零件短缺將帶動行業整合 微升聯想目標價 惟全日急跌逾4%  詳情請看[下一頁]

同仁堂科技現連升5個交易日，今日全日升3.1%，收報8.2元，成交7828萬元，創逾一年半高位，本周累升逾3成。

【大行點睇】下半年氫氧化鋰價格有上升空間 大摩維持睇好贛鋒鋰業  詳情請看[下一頁]

集團旗下的同仁堂國藥（03613）亦升勢強勁，今日全日急升10.4%，報14.06元，成交1.3億元，日內曾上試14.18元，創一年以來新高。

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撰文 : 趙家盈

港股 中華人民共和國商務部 異動股 成交 同仁堂國藥（03613） 同仁堂科技（01666） 中醫 香港

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