▲ 【新股IPO】順豐擬分拆同城實業到港主板上市 完成收購嘉里物流後公開持股將降至15%

順豐控股（深：002352）公告，為了拓展公司多元化融資渠道，建議分拆同城實業到香港聯交所主板上市。順豐持有同城實業66.76%股權。

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同城實業今年首季淨虧損2.1億元，截至今年3月底，淨資產20.9億元。同城實業去年營業收入48.4億元，淨虧損7.6億元。截至去年底，資產總額14.1億元（人民幣，下同），負債總額10.5億元，淨資產3.7億元。

順豐指，分拆同城實業上市所募集資金，將主要用於主營業務拓展及補充流動資金，預期分拆上市將搭建同城實業國際資本運作平台，提升同城實業的品牌知名度和市場影響力，持續鞏固和強化同城實業核心資源，助推同城實業業務高速發展，亦有助於進一步拓展公司多元化融資渠道，將成為公司多元化佈局戰略的重要里程碑。

另外，順豐指，若完成收購嘉里物流 （00636） 51.8%股權，嘉里物流仍將保持上市地位，但最低公眾持股比例將從25%更改為15%。

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編輯：陳韻妍