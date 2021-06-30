【新股IPO】順豐同城實業遞交上市申請　完成收購嘉里物流後公開持股將降至15%

▲ 【新股IPO】順豐擬分拆同城實業到港主板上市 完成收購嘉里物流後公開持股將降至15%

順豐控股（深：002352）早前公布，為了拓展公司多元化融資渠道而計劃分拆上市，並於6月30日遞交上市申請。聯席保薦人為美林及中金。

順豐速運早前推快件「時效保證」，詳見【下一頁】

截至去年全年，同城實業收入按年增130%至48.4億元（人民幣，下同）；年內虧損按年擴大至7.6億元。截至去年底，資產總額14.1億元（人民幣，下同），負債總額10.5億元，淨資產3.7億元。

今年首季淨虧損2.1億元，截至今年3月底，淨資產20.9億元。同城實業去年營業收入48.4億元，淨虧損7.6億元。

順豐指，分拆同城實業上市所募集資金，將主要用於主營業務拓展及補充流動資金，預期分拆上市將搭建同城實業國際資本運作平台，提升同城實業的品牌知名度和市場影響力，持續鞏固和強化同城實業核心資源，助推同城實業業務高速發展，亦有助於進一步拓展公司多元化融資渠道，將成為公司多元化佈局戰略的重要里程碑。

據此前公告指，順豐持有同城實業66.76%股權。另外，順豐指，若完成收購嘉里物流 （00636） 51.8%股權，嘉里物流仍將保持上市地位，但最低公眾持股比例將從25%更改為15%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】小鵬汽車9868以165元定價 IPO水位暫2.2%

【新股IPO】8新股同日起步招股 醫脈通、騰盛博藥孖展超購 一文看清新股混戰誰跑出（不斷更新）

【新股IPO】騰盛博藥2137今日起招股 一手入場費約11237元

【新股IPO】互聯網醫療平台醫脈通2192周三招股 一手入場費13737元

編輯：陳韻妍