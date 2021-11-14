【新股IPO】順豐同城實業通過聆訊　料三至五年內仍會錄得虧損

▲ 順豐同城實業通過聆訊 料三至五年內仍會錄得虧損

由順豐控股（深：002352）分拆的杭州順豐同城實業通過上市聆訊，公司今年首五個月的收入按年增115%至30.46億元（人民幣，下同），不過期內並沒有扭虧為盈，首五個月錄得虧損3.53億元，按年擴大46%。聯席保薦人為美林及中金。

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杭州順豐同城實業表示，公司在往績期間錄得毛虧損、淨虧損及淨經營現金流出，預計目前上述的財務狀況將另外持續三至五年，直至其超越早期發展，並建立規模經濟。目前公司專注在快速增長的市場上取得長遠成功，會繼續專注擴大客戶群、服務網絡等，而非尋求即時財務回報或盈利能力。

文件又顯示，公司預期今年首八個月的收入將較去年同期高月92%，主要由於訂單量按年增加118.5%所致。

公司表示，上市集資的資金將用於研發及技術基礎設施、擴大服務覆蓋範圍及運力池、潛在戰略收購、營銷及品牌推廣，以及一般企業用途。

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編輯：陳韻妍