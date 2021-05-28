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【大行點睇】下半年氫氧化鋰價格有上升空間 大摩維持睇好贛鋒鋰業

股樓投資 20:44 2021/05/28

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大摩發表報告，指贛鋒鋰業 （01772） 管理層看好氫氧化鋰及碳酸鋰市場，同時公司開拓上游資源，並對下游需求及鋰價維持樂觀。大摩又指贛鋒鋰業今年目標生產6萬噸氫氧化鋰、2.5萬噸碳酸鋰及1,600噸鋰金屬，預期阿根廷大約有近4萬噸的產能將於明年中投入服務。

管理層又預期今年下半年氫氧化鋰價格有上升空間，並認為電池生產商訂單將較進取，短期內未見供應過剩的風險。大摩給予目標價143元，對應2022年預測市盈率44倍，維持「增持」評級。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 增持 經濟 阿根廷 目標價 市盈率 贛鋒鋰業（01772）

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