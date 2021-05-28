【大行點睇】高盛料下半年油價升至每桶80美元 看好上游油企

高盛發表研究報告指，料內地成品油消費稅正式實施後將減少石油產品進口，有望紓緩下游供應過剩風險，因此該行上調中石油（00857）至「買入」評級，並同時列入「確信買入」名單，目標價由4.9元升至5.3元；將中石化（00386）由「沽售」評級上調至「中性」，目標價上調20%，由4元升至4.8元。

高盛上調國有石油公司明年提煉使用率預測2個百分點，並上調提煉毛利預測每桶一美元。與此同時，該行考慮到本土市場今明兩年獨立新增產能受關注，預期新消費稅將抵銷國有石油公司經營及提煉毛利率下行風險。報告指，與宏觀團隊看法一致，該行料今年下半年逐漸繃緊的原油基本面將推升布蘭特期油價格至每桶80美元。

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在需求面方面，該行預期未來數月大規模疫苗接種將推動復甦，發達經濟體的出行改善有助抵銷對南亞及拉美疲軟需求。供應面方面，報告料伊朗原油生產提早至今年10月重啟，較原先預期的明年6月提早，惟將被石油集團及其夥伴國增產速度放緩所抵銷。

報告亦指，在石油產業鏈中仍偏好上游多於下游，因現時供需關係利好上游油企，但對下游煉油廠帶來更困難的採購環境。石油股中，該行下半年偏好中石油、中海油（00883）多於下游的中石化，並上調中石油2022至2023年EBITDA預測分別4%及5%。

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記者：郭秀慧