  • 31°C
香港時間 : 2021528日 (五) 21:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】與國際龍頭差距或收窄 高盛看好核心中國工業科技股

股樓投資 20:33 2021/05/28

分享：

高盛發表報告，指內地工業科技板塊在首季快速增長後，今年餘下時間增速將返回正常水平，該行預計疫情後復甦穩定，新興工業正成為結構性的增長動力，整體來看，高盛認為其覆蓋的核心股份有望擴大市佔率，同時收窄與國際龍頭企業的差距，而原材料通脹對毛利率的壓力有限。

高盛維持中車時代電氣 （03898） 及中國通號 （03969） 「買入」評級，但海天國際 （01882） 的評級由「買入」降至「沽售」，指公司在新興工業的比例不高，而潛在市佔率擴大的空間亦較細。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 經濟 板塊 中國 中國通號（03969） 海天國際（01882） 中車時代電氣（03898）

上一篇文章

周末預約睇樓量錄按周跌6.5%　美聯：大盤應市吸客源

下一篇文章

【美團業績】虧損較去年同期擴大 美團首季業績大致如預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽
MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋