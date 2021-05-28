【大行點睇】與國際龍頭差距或收窄 高盛看好核心中國工業科技股

高盛發表報告，指內地工業科技板塊在首季快速增長後，今年餘下時間增速將返回正常水平，該行預計疫情後復甦穩定，新興工業正成為結構性的增長動力，整體來看，高盛認為其覆蓋的核心股份有望擴大市佔率，同時收窄與國際龍頭企業的差距，而原材料通脹對毛利率的壓力有限。

高盛維持中車時代電氣 （03898） 及中國通號 （03969） 「買入」評級，但海天國際 （01882） 的評級由「買入」降至「沽售」，指公司在新興工業的比例不高，而潛在市佔率擴大的空間亦較細。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機