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【TSLA】內地政府機構摸底員工擁有Tesla情況　要求員工將特斯拉汽車擁有權轉讓

股市 20:32 2021/05/28

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內地部分地方政府及官方機構正對員工擁有美資電動車Tesla進行摸底，擔心Tesla會帶來保安風險。

Tesla特斯拉（美：TSLA）在內地發展遇到不少風波，外電引述消息人士指，內地部分地方政府及官方機構正對員工擁有美資電動車Tesla進行摸底，擔心Tesla會帶來保安風險。彭博指，浙江及廣西兩省政府已要求政府部門，調查及匯報有哪些員工已購買Tesla，或禁止重要部門的員工駕駛Tesla進入指定辦工範圍。

Tesla擬於中國建數據中心儲存內地銷售的車輛數據【下一頁】

報道稱，總部位於北京的國家氣象局，已要求員工不要購買Tesla電動車，若員工已擁有，則要求他們將汽車擁有權轉讓至另一人。消息又指，中共中央宣傳部亦正在調查是否有員工或其家人擁有Tesla，反映中央憂慮Tesla會帶來潛在的保安問題。

Tesla對報道不予置評。浙江省、廣西省及中宣部未有回覆。國家氣象局亦未有回應。路透早前引述消息指，北京和上海至少有兩個政府機構的官員收到口頭指示，不要在工作地方停泊Tesla電動汽車，暫未知有多少汽車受到影響。

傳內地政府部門禁員工揸Tesla返工【下一頁】

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前指，若Tesla在中國或其他地方執行間諜任務，Tesla將會倒閉。Tesla北京聲明亦稱，駕駛者可以選擇關閉車載鏡頭。

相關文章：【TSLA】網傳廣州禁止Tesla駛入高速公路　當局否認

相關文章：【芯片荒】Tesla據報提前付款購買芯片　並考慮收購工廠解決短缺問題

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 電動車 保安 馬斯克 銷售 Tesla 中國 鏡頭

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