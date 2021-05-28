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【MPF】積金局：2萬個強積金賬戶資產超過200萬元　劉麥嘉軒有信心eMPF如期投入運作

Hot Talk 20:28 2021/05/28

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積金局主席劉麥嘉軒表示，目前正「開足引擎」推動「積金易」（eMPF）平台籌建。

積金局主席劉麥嘉軒表示，強積金制度推出20年來，截至去年底資產值超過200萬元的強積金帳戶達2萬個，由強積金資產增值幅度而言，可見強積金符合制度設立原意。她又指，目前正「開足引擎」推動「積金易」（eMPF）平台籌建，有信心如期在2025年全面投入運作，從而創造更大減費空間。

強積金可扣稅自願性供款（TVC）推出兩年來，至今年3月底止，TVC帳戶總數約5.31萬個，總供款額39億元。單計去年4月至今年3月止課稅年度，TVC供款共有22.14億元，按年增加5.1億元或30%。

可扣稅自願性供款金額一年大升30%

上任兩個月的劉麥嘉軒昨日首次會見傳媒，她總括未來三大工作重點，分別是保障計劃成員權益、構建積金易平台及推動數碼轉型。

她解釋，隨着積金易平台將來投入服務，有助提升營運效率及壓縮行政開支，製造更大減費空間；另一方面，積金局會持續與業界研究，通過擴闊可投資範圍等不同方法，以提升整體投資回報。

強積金大額資產帳戶數量全線升

截至去年12月底，強積金計劃成員共450萬，總資產值達1.1萬億元，每名計劃成員平均強積金資產按年升15%至25.1萬元。期間，資產超過50萬元的強積金帳戶增至50萬個，資產100萬元以上的帳戶增至10萬個，而200萬元以上的帳戶共2萬個。

積金局早前委聘電訊盈科 （00008） 旗下的電盈企業方案為「積金易」承辦商，平台並會分三階段投入服務。劉麥嘉軒指，目前進度及運作大致理想，有信心可以照原定時間表完成構建。

根據原定時間表，2023年起受託人將分階段遷移至「積金易」平台，直至2025年平台應完成過渡並全面運作。

被問到移民潮出現，更多港人提早提取強積金。劉麥嘉軒回應時指，法例訂明在既定條件下才可提早領取強積金，而受託人亦需按程序檢視每宗申請。但她強調，不論申請數量多少，都會按既定程序處理，暫時未有相關的最新數據。

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記者：趙穎妍

強積金自願性供款 強積金對沖 強積金計劃管理局 數碼轉型 電訊盈科（00008） 強積金 電訊

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