【筍盤推介】區內指標新地屋苑 客廳夠大好實用 業主減價15萬放售

屯馬線將於6月27日全線開通，未來由屯門來往市區將更為方便，屯門區樓市前景更看高一綫。事實上，由於屯門區仍有樓價相對較低水的物業，該區二手市場於過去一年多的疫情期間仍活躍非常。

以下介紹的放盤，是由新鴻基（00016）發展的卓爾居，設有6座住宅大廈， 合共提供1,595個分層住宅。屋苑單位的實用面積介乎511至710平方呎，均以日字廳開則，戶戶採用獨立式廚房設計及配置窗台。

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項目設有住客會所，提供包括游泳池、按摩池、兒童嬉水池、健身室、桑拿浴室、舞蹈室、室內多用途運動場等，生活配套方面，屋苑二期基座設有大型商場｢卓爾廣場｣，提供多間食肆、民生商舖及超級市場；同時附近多個屋苑亦設有商場如大興花園商場。交通方面，項目位於輕鐵蔡意橋站對面；而在石排頭路亦多條巴士路線，來往港九新界多處地方。

是次介紹的放盤位於卓爾居5座中層G室，實用面積520平方呎，間隔為兩房。單位的最大賣點是單位擁大客廳，外望開揚景色。業主叫價由735萬元減至720萬元，減幅約15萬元。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門卓爾居5座中層G室（物業編號：AN217605） 實用面積： 520平方呎 間隔： 2房 叫價： 735萬元 -->720萬元（減價15萬元） 賣點： 客廳夠大

有匙可睇樓

由新地發展

區內指標屋苑

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註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍