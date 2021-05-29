【周末好去處】K11 MUSEA 首辦 Art Karnival　締造全港最新藝術打卡熱

尖東海旁的K11 MUSEA正舉辦藝術展覽Art Karnival，值得留意的是，與傳統藝術展覽不同，Art Karnival更著重參觀者的體驗，除了場內設有多個打卡點，迎合新世代所而，亦透過藝術展覽、導賞團及工作坊，為參觀者帶來結合藝術、美食與設計的文化體驗，進一步實踐藝術融合商業的「藝文商社」發展方式。

打卡位一：巨型玫瑰藝術裝置《Rose II》

作品由德國著名女藝術家 Isa Genzken 創作，是8.5 米高的玫瑰藝術裝置，以鋼材、鋁及漆器製作而成。值得留意的是，該作品是首度於亞洲亮相。這件將於六月初矗立在Victoria Dockside海濱、與香港優美天際線相互映襯，而其超乎想像的體積、誇張的比例及非自然材質，與城市的擎天建築完美融合，呈現超現實的比例。 展出日期：2021年6月2日至11月21日 地點：K11 MUSEA 海濱長廊（近Gentle Monster）

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打卡位二 - 超現實《Rose’s Allure》打造玩味體驗

《Rose’s Allure》參照古希臘神像，公眾可從雕塑鼻子中採摘玫瑰鮮花，讓公眾以出乎意料的視點與方式感受藝術。值得留意的是，展覽期間，公眾於K11 MUSEA 消費滿1,500或以上，便可免費在《Rose’s Allure》摘取一支玫瑰。其後只需掃描玫瑰葉，便能使用獨家的玫瑰《Rosy Petals》Instagram濾鏡，拍下奇幻無窮的難忘一刻。 日期及時間：2021年5月20日至6月27日，星期一至日下午12時30分至6時30分 地點：K11 MUSEA 地下 Visual Corridor（近 Gentle Monster）

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打卡位三 - Gufram BROKEN SERIES PINK EDITION 限定店的懾人粉紅色世界

K11 MUSEA還帶來以激進化設計風格、大膽的色彩及怪異形狀創作聞名的傳奇意⼤利家具品牌 Gufram與紐約設計事務所 Snarkitecture 合作設計的經典作品，由潮流界藝術家Daniel Arsham 及Alex Mustonen 共同創作，包括於 K11 MUSEA MUSE EDITION作全球首度發佈的限量版 BROKEN SERIES PINK EDITION，系列由 Broken Mirror 、Broken Mirror Square 及 Broken Bench 組成，以外觀堅硬的柔軟材質打造出疏遠的視覺效果，讓人從裂縫窺探另一個世界。 日期：2021年5月14日至6月27日 地點：K11 MUSEA地下MUSE EDITION

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打卡位四：K11 Art Foundation 呈獻日本藝術家加藤泉首個青銅雕塑「無題」

於K11 Sculpture Park 欣賞日本藝術家加藤泉創作的首個三件一組的青銅雕塑「無題」（2021） 。作品演變自2016年開始的石頭系列，通過鑄銅保留石塊的原始形狀，局部手繪的銅塊，標誌著藝術家在形式和材料上的新征程。每件雕塑如一座累疊而成的人形紀念碑，圓睜二目，佇立在此，描繪了遙遠的未來，也隱藏著神秘的過去。 日期：即日至2022年 地點：K11 MUSEA 6樓K11 Sculpture Park

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打卡位五：體驗STEINWAY SPIRIO自動演奏鋼琴煥發的極致藝術魅力

世界頂尖奢華鋼琴品牌 Steinway & Sons以業界首創技術匠心結合重於細節的藝術，打造最高解析度的自動演奏鋼琴，為你呈現一小時的美妙旋律。STEINWAY SPIRIO 收錄大師級鋼琴家的每個細微動作、彈奏力度與情感表達等細節，讓你享受與現場演奏別無二致且無與倫比的音樂體驗。 K11 MUSEA 展出皇冠珠寶系列 O180 SPIRIO Chen Chen 特別珍藏版自動演奏鋼琴。STEINWAY 採用非洲珍稀的象牙海岸木Chen Chen製作，透過匠心獨運的製作技術將罕見的美學技巧融合稀有木材，完美呈現出不同深淺層次的明暗相間條紋，並形成了幾乎完美對稱的貼面。 日期及時間：2021年5月14日至6月14日；周一至周五；下午1至2時、下午4至5時、晚上7至8時 地點：K11 MUSEA 1 樓 Experience Chamber

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打卡位六 - 《預報（上海）》前衛建築概念

位於K11 MUSEA中庭，Dora Budor的作品《預報（上海）》，以未來居住空間作為靈感，以不規則的管子連接白色泡狀結構，營造出全新的獨特生態系統。透過在作品中加入天氣感測的特性，藝術家解構了理論的重要元素：科技、現實、自然，打破三者密不可分的關係。駐紐約的當代藝術家 Dora Budor的作品在歐美多國廣泛展出，包括巴黎東京宮以及紐約惠特尼美國藝術博物館。 展出日期： 即日至6月7日 地點： K11 MUSEA地下中庭Opera Theatre

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