【美團業績】虧損較去年同期擴大 美團首季業績大致如預期

美團 （03690） 公布今年首季業績，虧損擴大至48.5億元（人民幣，下同），按非國際財務報告的經調整虧損淨額38.9億元，大致符合預期，不過較去年同期虧損有所擴大。餐飲外賣業務經營溢利為11.2億元，較去年同期轉虧為盈，交易金額按年增近一倍，而餐飲外賣日均交易宗數按年增113.5%至3,230萬宗，但平均訂單金額有所下降，按年跌幅達到5.5%。

業績前大行給予美團評級：

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另外，公司首季收入370.2億元，按年升120.9%，較市場預期高，餐飲外賣、到店、酒店及旅遊、以及新業務及其他收入增速分別為116.8%、112.7%及136.5%。

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