  • 31°C
香港時間 : 2021528日 (五) 21:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫後新常態】女性將為東南亞的電子商務市場　增加2600億美元收入

商業 20:19 2021/05/28

分享：

近年環球對平權以及女性地位等議題非常關注，無論是政界還是商界亦紛紛提倡女性平權，女性在國際以及商業地位上亦有所提升。

【政府工】渠務署及食環署聘實驗室服務員　中三學歷月薪高達21,340元

據國際金融公司（International Finance Corporation， IFC）於本週四（27日）發佈的報告指出。如果主流的線上購物市場能鼓勵女性企業家從事網購事業，並向她們提供更多支援，東南亞的電子商務市場將增長超過2600億美元（約2萬億港元）。

據外媒報導，IFC東亞和太平洋地區性別計劃經理Amy Luinstra指出，電子商務的「匿名性」減少了很多女性在傳統上會遇到的障礙，並為她們提供了在新領域發展的機會。她亦指出，傳統的零售界別中，女性面臨不少不公平情況，並且逐步滲入在網絡世界，例如她們在獲得資金方面，就比較困難。

2030年網購規模達2.1萬億

報告指出，女性往往經營規模較小的企業，並在高競​​爭，低價值的市場中佔較優勢的地位。疫情對女性在銷售上的影響比男性更大。如果女性的商品總價值在2025年達到與男性同等的水平，在2025年至2030年之間，將會進一步增加2,800億美元（約2.1萬億港元）。

根據外媒CNBC指出，即使在過去一年中，網購銷售額激增，但女性額外所面臨的家庭職責和時間限制，對她們的工作有所阻礙。以菲律賓為例，女性以前佔東南亞電商平台Lazada上賣家的64%，但疫情期間，她們的銷售額下降了27%。

Amy Luinstra呼籲大型電子商務公司應該投放更多資源及努力，支持女性供應商抓住市場機會，包括擴大對對婦女的資金援助，並提供相關的培訓。她表示，在疫情下，女性在市場的位置已開始與男性縮小差距。報告亦指出，疫下女性賣家可能更有效地吸引新的女性客戶，因此網絡平台很適合支持女企業家。

【香港出口】4月出口至印度貨值升逾1.6倍　分析料經港轉口防疫物資需求增

【疫市營商】裝修公司疫下生意跌逾5成　開拓學校STEAM業務吸金

責任編輯：張凱琳

相關文章

【香港出口】4月出口至印度貨值升逾1.6倍　分析料經港轉口防疫物資需求增
2021/05/27
【香港出口】4月出口至印度貨值升逾1.6倍　分析料經港轉口防疫物資需求增
【一田優惠】一田購物優惠日今開始　超市生意突出　Switch開賣即售罄
2021/05/27
【一田優惠】一田購物優惠日今開始　超市生意突出　Switch開賣即售罄
【香港好去處】灣仔「HarbourChill海濱休閒站」開幕　24小時開放寵物可入內
今日
【香港好去處】灣仔「HarbourChill海濱休閒站」開幕　24小時開放寵物可入內

你可能感興趣

【香港出口】4月出口至印度貨值升逾1.6倍　分析料經港轉口防疫物資需求增
19:46 2021/05/27
【香港出口】4月出口至印度貨值升逾1.6倍　分析料經港轉口防疫物資需求增
【一田優惠】一田購物優惠日今開始　超市生意突出　Switch開賣即售罄
21:23 2021/05/27
【一田優惠】一田購物優惠日今開始　超市生意突出　Switch開賣即售罄
【香港好去處】灣仔「HarbourChill海濱休閒站」開幕　24小時開放寵物可入內
今日 12:03
【香港好去處】灣仔「HarbourChill海濱休閒站」開幕　24小時開放寵物可入內
銷售 電子商貿 菲律賓 零售

下一篇文章

【好想去旅行】city'super辦尋味台灣活動　多款新品登場包括豬肉紙冬粉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）