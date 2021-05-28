【疫後新常態】女性將為東南亞的電子商務市場　增加2600億美元收入

近年環球對平權以及女性地位等議題非常關注，無論是政界還是商界亦紛紛提倡女性平權，女性在國際以及商業地位上亦有所提升。

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據國際金融公司（International Finance Corporation， IFC）於本週四（27日）發佈的報告指出。如果主流的線上購物市場能鼓勵女性企業家從事網購事業，並向她們提供更多支援，東南亞的電子商務市場將增長超過2600億美元（約2萬億港元）。

據外媒報導，IFC東亞和太平洋地區性別計劃經理Amy Luinstra指出，電子商務的「匿名性」減少了很多女性在傳統上會遇到的障礙，並為她們提供了在新領域發展的機會。她亦指出，傳統的零售界別中，女性面臨不少不公平情況，並且逐步滲入在網絡世界，例如她們在獲得資金方面，就比較困難。

2030年網購規模達2.1萬億

報告指出，女性往往經營規模較小的企業，並在高競​​爭，低價值的市場中佔較優勢的地位。疫情對女性在銷售上的影響比男性更大。如果女性的商品總價值在2025年達到與男性同等的水平，在2025年至2030年之間，將會進一步增加2,800億美元（約2.1萬億港元）。

根據外媒CNBC指出，即使在過去一年中，網購銷售額激增，但女性額外所面臨的家庭職責和時間限制，對她們的工作有所阻礙。以菲律賓為例，女性以前佔東南亞電商平台Lazada上賣家的64%，但疫情期間，她們的銷售額下降了27%。

Amy Luinstra呼籲大型電子商務公司應該投放更多資源及努力，支持女性供應商抓住市場機會，包括擴大對對婦女的資金援助，並提供相關的培訓。她表示，在疫情下，女性在市場的位置已開始與男性縮小差距。報告亦指出，疫下女性賣家可能更有效地吸引新的女性客戶，因此網絡平台很適合支持女企業家。

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責任編輯：張凱琳