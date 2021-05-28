周末預約睇樓量錄按周跌6.5%　美聯：大盤應市吸客源

據美聯物業分行統計，周末（29至30日） 15個指標屋苑預約睇樓量暫錄得約523組，較上周末約537組回落約6.5%，但仍連續13個星期保持逾500組的活躍水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，一手市場氣氛持續熱熾，大量資金流向新盤市場，吸納部分二手客源。

他特別提到，鑑於本周末新界區大型全新盤柏傲莊III首度開放示範單位，故影響區內本周二手預約睇樓活動，又強調物業剛需持續，二手市場仍不乏捧場客，隨著樓價趨升，不少準買家擔心遲買會貴，故入市態度仍見積極，交投表現亦大致靠穩。

布少明預期6月份一手交投可望錄得2,500伙成交，二手走勢將受制新盤推售步伐。另外，隨著屯馬線提早通車，並將新界區東西連貫，相信對沿線區內樓市帶來刺激作用，其中啟德區樓市亦將被再看高一線。

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以區域劃分，港島區新盤接力推售，購買力持續釋放，本周末港島區內4個指標屋苑的預約睇樓量按周再輕微上升約2.2%至約137組水平。其中太古城交投暢旺，已連續第5個月錄得逾40宗買賣成交，由於近期大市氣氛向好，業主叫價態度亦未見過份強硬，吸引不少用家在區內尋寶，帶動屋苑本周末預約睇樓量保持活躍。康怡花園本月至今暫錄約18宗買賣成交，本周末屋苑預約睇樓量亦按周輕微上升，準買家入市意欲仍見不俗。

九龍區方面，7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約143組，較上周末無升跌。隨着屯馬綫宋皇臺、土瓜灣兩個新站下月底啟用，區內交通更添方便，刺激不少屋苑睇樓氣氛，黃埔花園本周末預約睇樓量保持活躍，暫錄約19組，按周升約5.6%。然而，美孚新邨本周末預約睇樓量暫錄約40組，按周減約11.1%。

受新盤登場影響，新界區4個指標屋苑預約睇樓量暫錄約243組，按周下跌約6.5%。大圍站上蓋柏傲莊III於周末開放示範單位供公眾參觀，預計吸引一批準買家轉戰一手市場，沙田第一城預約睇樓量按周減少約27.3%。

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