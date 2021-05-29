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【公關大娜移@iM網欄】「打針送樓」宣傳噱頭大過實際效益

名人薈萃 19:01 2021/05/29

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口痕友說：如果打針送樓係信和公關條橋，老細應即刻加佢哋人工。面積 449 呎的觀塘凱匯單位面值 1080 萬元，引發幾百萬條新聞及評論，宣傳效應已遠超票價。一石激起千層浪，迫使其他三間港資發展商也要在打針抗疫議題上慷慨解囊，以示表態。

塘邊鶴當然樂觀其成，奢望天上掉下更大的餡餅：恒地捐贈啟德The Henley、新鴻基精挑沙田瓏珀山、新世界亦豪擲兩戶大圍柏傲莊III出來。

一切只是觀眾們美好的主觀願望。

信和公關份工看似不太難做，黃老闆的取態向來一條直腸子 — 力撐林鄭政府，2019年黃志祥在北京兩會時65秒內連珠炮發十次「我支持」林太連任，愛惜之情溢於言表。這家坡資地產商的步伐比任何一間同業衝得更前：率先響應支持「安心出行」、旗下商場推出「齊心抗疫感謝賞」送客現金券、已打兩枝針的員工獲贈兩日「疫苗假」⋯⋯

凡此種種，蒙上政治的霧霾已變質，遮掩
了打疫苗的初衷。我是天天外頭跑的人，打針除了想保護自己，更重要的是愛護家中老幼。天生愛出遊的朋友冀望疫苗護照，能令關口重啟，早日起飛。生意人也渴望到海外找新客源，持續塘水滾塘魚，遲早乾涸倒閉。甚至有些家庭迄今分居兩地⋯⋯

全民的注意力聚焦於打針有報酬、副作用，以至賠償金額，一層樓的獎賞輕易撩動話題，還有送機票、現金券和假期。各國奇招盡出，上海出動女團SNH48為已打針的粉絲，送上現場蓋章並握手。預約反應非常火爆，惟「握手」公然違背社交距離的規定，活動最終被取消，是一埸「得啖笑」的鬧劇。

俄亥俄州每周派送百萬美元疫苗賞金；紐約為首次打針人士送上一枝大麻煙；新奥爾良送一磅龍蝦；印度珠寶商為種完疫苗者致贈純金鼻環；羅馬尼亞人在吸血鬼德古拉城堡打完針，會獲得一張長生不老證書，踢走沉重為趣味加分！

姑勿論送禮背後的動機是什麼，商界願多走幾步攪動這一池死水，聊勝於無也算好事。不過這些宣傳層面的花拳綉腿，對全民施打率要跨越七成料助力不大，還得靠高官們硬橋硬馬的真功夫，貼近民情走多幾步。

 

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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