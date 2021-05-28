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【亞馬遜】亞馬遜拓印度電商業務　App內增精選文章功能

科技 20:28 2021/05/28

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科技企業亞馬遜 （Amazon）一直期望擴充印度市場業務，因此亞馬遜正在購物應用程式，試驗推出專題文章功能，以説服用戶將更多時間使用在購物服務上。

【每日焦點】加密貨幣成趨勢　暗網高價出售帳戶、Paypal計畫開放新功能

據外媒TechCrunch報道，亞馬遜已經在其印度網站和購物應用程式上增加發布精選文章的功能，展示了有關政治、娛樂、體育、商業、金融、健康等廣泛主題的專題文章，以及關於健身、書籍和食物的評論和分析，這些文章皆來自當地幾間大型媒體公司和雜誌。

亞馬遜在網站上指出，其中一些文章是屬於亞馬遜獨家提供，而為了提高用戶參與度，亞馬遜還向其旗下的電子書閲讀器Kindle用戶發送通知。亞馬遜發言人表示，將繼續致力於為客戶創造新穎的體驗，公司一直在測試將時事、書籍、商業、娛樂、體育和生活方式等不同主題的文章帶給讀者。

事實上，這不是亞馬遜第一次將一些閱讀材料整合到其在印度的購物服務中。在2018年，亞馬遜印度公司已開始採用來自本地媒體機構的一些小工具評論和清單。

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責任編輯：張凱琳

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