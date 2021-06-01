【裝修設計】年輕情侶擲28萬裝修450呎新居 霓虹燈證「紀念日」 床頭黑板留言更添情趣

每人對於裝修喜好各有不同，若然是住在同一屋簷下，要符合不同人的取向，融合不同風格，令到單位設計不突兀絕非易事，要完成此等「任務」，或者就要交由專業人士負責。有屋主希望單位可以包含田園鄉村風、現代日系又帶點文青的風格，設計公司1sec.Left Design Studio就接下這個「任務」，在保留單位原有的間隔及新樓附贈裝修的情況下，完美地融合屋主所期望的風格於一身。

今次室內設計介紹的單位是位於荃灣的全·城滙，實用面積450呎，為一對年輕情侶的愛巢，屋主希望新家可以包涵田園鄉村風、現代日系、文藝青年、英倫花綫等元素。1sec.Left Design Studio創意總監Kason接受《iMoney》訪問時透露，整個單位只花費約28萬元裝修。他說當時業主收樓不久後裝修，基本上維持單位原則，浴室、開放式廚房均沒有改動；清水樓附有的裝修如地板、房門等亦有保留下來。他表示這次個案最大難度在於，要在僅有的空間營造到以上幾種風格，既要保留原有的間隔，又要呈現業主要求的風格。

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Kason坦言，幸好屋主願意「放手」由他們規劃。為了符合業主想要的田園鄉村風，所以在客廳以湖水綠作主調，沙發後的特色牆則加入現代英倫風常見的花綫作修飾，其餘牆身亦在平凡中見不凡，運用了仿磚牆紙。為了配合整體風格，就連開放式廚房的廚櫃都是淡綠色，其餘家具則以白色為主，十分統一。Kason表示，設計時在選擇燈具方面花了不少心思，廚房中島兼飯檯上的吊燈、房內不同的壁燈、甚至是多功能房內的霓虹燈，都是營造整體風格及氛圍的巧思。

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至於屋主兩人的睡房以及多功能房，就主要走現代日系、文青風。考慮到客廳收納位置不多，只有廚櫃、一個細小的鞋櫃及一個電視地櫃，所以兩個房間都建有地台，家中的雜物都藏到地台。先提到多功能房，Kason指該房間也可當作書房、客房。房中最特別之處就是軍綠色的牆身，配上了白色的霓虹燈，燈上所見的文字為屋主兩人的紀念日，令人更覺溫馨。此外，地台上鋪有疊蓆（榻榻米），更顯日式風格。至於睡房就延續簡約日式風格，不過最特別的就是床頭櫃旁的黑板，屋主二人可以互相留言給對方，也是一種情調。

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問到屋主各自最喜歡家中哪一處，Kason就女屋主比較喜歡客廳，因營造到她喜歡的田園鄉村風；男屋主則較喜歡書房，因呈現出他想要的日系文青風格。

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