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【好想去旅行】city'super辦尋味台灣活動　多款新品登場包括豬肉紙冬粉

商業 19:53 2021/05/28

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city'super即日起至6月16日，於各分店及網上商店舉辦「尋味台灣︰舊滋新味」，帶來豬肉紙、冬粉、仙草茶、阿宗麵線等美食。（city'super提供圖片）

city'super即日起至6月16日，於各分店及網上商店舉辦「尋味台灣︰舊滋新味」，帶來豬肉紙、冬粉、仙草茶、阿宗麵線等眾多台灣新舊美食，更帶來台灣限量版卡套換領活動。

【麥當勞優惠】麥當勞5月31日至6月6日優惠　12元麥炸雞配中汽水

【Starbucks】星巴克推蝶豆花飲品33元起　全新互動網頁送獎賞（多圖）

有不少台灣舊滋新味美食的新產品，包括快車椒麻杏仁香脆肉紙售88元、快車肉乾香脆爆米花售50元、福源花生醬蛋捲168元、青鳥旅行蛋捲130元。星球工坊爆米花首度與「這一鍋皇室秘藏鍋物」合作，將台式人氣火鍋湯底變身爆谷，有御膳麻辣風味、品酸菜風味、秘傳老火湯風味均售38元。

熟食方面，嗑鍋麻辣嫩牛鴨血豆腐冬粉鍋99元、派克雞排總匯鹹酥雞售55元、阿宗麵線(小)售48元、鴻盛涼拌醬滷牛筋售42元、鴻盛涼拌鮮嫩小卷售42元等。

「尋味台灣︰舊滋新味」推廣期間，於city'super各分店（網上商店除外）憑單一發票消費淨額滿1,200元或以上，可獲贈尋味台灣限量版卡套乙件，限量120份。顧客更可憑此卡套到指定LOG-ON店免費享用Manual Factory皮革壓印服務。

【端午節】戶戶送推迷你豆沙粽　6月7至11日買滿500元即送一盒

責任編輯：朱悅瀅

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