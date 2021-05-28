【內房股】高盛指長遠對內房利潤樂觀 呢2隻內房股獲列入「確信買入」名單

高盛對內地房地產行業發表最新研究，提升對2021至2030年中國物業銷售預期，平均調高18%。該行預期，因應「三條紅綫」與國家土地政策的變化，高峰期將較原先該行預期的2025至2026年，延後多2至3年才發生，對盈利預測則平均調高6%。

高盛指，長遠而言，對利潤水平更樂觀，且行業估值吸引，惟相信周期性因素，如信貸和政策收緊，將會是短期主要的價格增長動力，而股價表現則會因個別公司預期、展望和持續性有所不同。內房股中，該行首選華潤置地（01109）及寶龍地產（01238），並同時列入「確信買入」名單。另下調富力地產（02777）評級至「沽售」，因其資產負債表弱影響增長前景。

高盛對內房股最新投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧