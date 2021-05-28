【手機市場】蘋果三星推出LG手機舊換新計劃 擬爭奪市場

提到智能電話市場，一般人都會聯想起蘋果及三星兩大品牌，因此另一間韓國電器生產商LG較早時宣布退出手機市場，而近日南韓媒體報道，蘋果跟三星推出LG智慧手機以舊換新優惠活動，擬搶佔LG退出後的市場。

據了解，蘋果將會跟南韓電訊商合作，只要持LG 4G或5G智能手機超過一個月，就可參加換購計畫，提供15萬韓元補貼，並以手機換購iPhone 12或iPhone 12 mini，，直至期限為9月25日。

至於三星方面則由即日起至6月尾，提供15萬韓元的補貼，而客戶若以舊的4G或5G LG手機，則可換購三星Galaxy S21系列、Galaxy Z Fold 2和Galaxy Z Flip 5G版旗艦機。

有業內人士分析認為，蘋果和三星此舉是為了搶佔LG手機於7月31日退出手機市場後，留下的大約10%市場份額。

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責任編輯 : 陳子謙