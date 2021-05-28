【可持續發展】ACCA及港大經管學院續簽合作備忘錄 培育新一代會計財務專才

近年可持續發展成熱話，不少企業和集團為此而作出貢獻，為培育下一代的會計財務專才，ACCA(特許公認會計師公會)和港大經管學院於今日(28日)簽署合作備忘錄。這是於2018年8月首次簽署合作備忘錄後再度續簽。

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港大經管學院院長蔡洪濱教授表示，儘管香港以至全球經濟近年都面對重重挑戰，經管學院的會計學碩士課程將不斷發展。課程推出時，由首屆只有64位學生增加至現時約300位學生加入學院，增加接近五倍。同時，隨著更多來自世界各地的學者加盟港大經管學院，學院的學術及研究實力將更趨強大。他相信，今天的簽署將再次確立合作關係，進一步運用雙方優勢為學生提供強力的支援，並推動兩所機構更進一步邁向高峰。ACCA全球總裁白容 (Helen Brand OBE)亦表示，是次續簽合作備忘錄正正在一個非常重要的時刻進行，新冠肺炎疫情為全球經濟帶來的挑戰，同時導致商業和財會專業人士需要在推動可持續發展的未來中發揮關鍵作用。

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雙方於2018年簽署合作備忘錄後，港大經管學院成為香港首家涵蓋ACCA專業資格創新的「策略商業領袖」(Strategic Business Leader) 考試作為碩士課程一部份的學府，而ACCA則提供全球資源及支持，包括教學指南、案例研究和學習教材。與此同時，在2019年至2023年就讀該會計學碩士課程的畢業生亦能豁免ACCA基礎階段 (Fundamentals Level) 的九份試卷。新的合作備忘錄標誌著兩所機構進一步發展策略夥伴關係的決心，提高學生的全球競爭力及就業力。

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責任編輯：羅浩濂