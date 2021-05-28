【大行報告】滙豐指小米在綫下市場有很大增長機會　予「買入」評級

匯豐發表報告指小米(01810) 首季經常性利潤增164%至60.69億元人民幣，遠勝預期，相等於該行全年預期的35%，相信是由於智能電話毛利率在首季按年擴闊4.8個百分點至12.9%創紀錄，及互聯網服務毛利率達72.4%創新高所致。

該行指，公司前景仍然強勁，綫下市場有很大的增長機會；同時短期智能手機風險影響有限，加上物聯網正重拾增長動力，升2021至23年經常性盈利預期分別20%、6%及8%，目標價由27.8元升至37.1元，評級維持「買入」。

大行對小米評級及目標價：

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