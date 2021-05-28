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【美股分析】Short ARKK好過Short納指? 多家大行首季押注ARKK看跌期權

股樓投資 20:09 2021/05/28

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美國證交會（SEC）的監管文件顯示，約20多家大行於第一季購買了「科技女股神」Cathie Wood管理的Ark Innovation ETF（ARKK） 看跌期權，包括 Balyasny Asset Management和黑石旗下的投資機構。一般在跌市時，為對冲手中的投資組合，基金經理一般會買入ETF的看跌期權，來防止組合受跌市影響，但通常基金經理會選舉被動式指數基金的看跌期權，如追蹤標普500指數的SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）。

【美股分析】做空標指ETF倉位攀至今年高峰 分析師：無阻美股牛市

而ARKK卻是主動型管理的指數基金，由於基金重倉科技股，故過去一年受惠科技股暴升，其資產管理規模（AUM）由2019年底的19億美元增至今年2月中旬的280億美元，故此部份基金經濟視之為緩衝跌市的工具。

Pura Vida Investments主管 Efrem Kamen表示，ARKK在 2020年至2021年初非常成功，但是流入該ETF的資金量似乎已經到達至極限。Susquehanna International衍生工具策略共同主管 Chris Murphy 表示，如果投資者希望保護今年的可觀收益，那麼做空ARKK將是一個有效的策略。

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撰文 : 林展鋒

財富及資產管理 ETF 基金 期權 經濟 買入 指數 美股 標準普爾500指數 美國

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