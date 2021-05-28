【大宗商品】高盛指西方國家需求強勁 中國將失大宗商品定價權 籲逢低買入商品

近日中國政府頻頻出招打壓商品漲勢，令鐵、銅等的大宗商品價值略為回落，但高盛原材料研究部主管Jeffrey Currie周四（27日）發表研究報告時指出，原油、銅、黃豆等原材料將在下半年面臨供應緊張的問題，中國的打壓措施難以破壞這波升勢。

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高盛指，大量證據反映中國不再是原材料市場的中心，尤其已開發國家的需求強勁，中國不再是能影響定價的邊際買家（Marginal buyer），故認為中國已失去定價權，建議投資者趁低買入商品。

報告指出，中國商品的消費者遭到排擠，與2000年時大宗商品大牛市的情況相反，隨著供應鏈本地化，中國已逐漸失去對外的引申需求（Derived demand）。高盛又指，經過過去20年的大量投資，毛利逐漸被降低，但隨著大宗商品價格上升，中國下游企業成本進一步提高。但就如2000年的美國一樣，即使下游需求下跌亦無阻商品牛市。現在的情況反而證明西方國家需求強勁，有如20年前的美國一樣。

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