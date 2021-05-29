俄州22歲女成首位「谷針」百萬富翁 以為是惡作劇

美國各州為提高新冠疫苗接種率，紛紛各出奇謀，提供大額抽獎及物品等「谷針」。首先推行大抽獎的俄亥俄州於周三（26日）抽出首位百萬獎金得主，來自辛辛那提的22歲女子布根斯克成為首位幸運兒，贏得100萬美元（約780萬港元）獎金。布根斯克事後接受訪問時表示，當收到得獎通知電話時，一度以為是惡作劇。

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美國俄亥俄州早前出奇招「谷針」，以百萬美元獎金作招徠，鼓勵民眾接種後登記抽獎，成功提高當地新冠疫苗接種率。

年僅22歲的布根斯克（Abbigail Bugenske） 於去年大學畢業後搬到辛辛那提，現職為一名工程師。她接受傳媒訪問時表示，在從辛辛那提開車前往克利夫蘭（Cleveland）時，突然收到一通電話，對方聲稱是州長，更表示她剛剛贏得100萬美元。

布根斯克第一反應以為是惡作劇，但不久查看大抽獎結果信息後，確認自己是贏得獎金的首位幸運兒，高興得對著父母尖叫，高呼自己獲得100萬美元，即將成為百萬富翁。

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另外，俄亥俄州亦為12至17歲青少年提供誘因，接種疫苗後將有機會獲得4年大學全額獎學金。來自代頓（Dayton）的青年科斯特洛（Joseph Costello）亦從逾10萬青少年中脫穎而出，奪得大學全額獎學金。

科斯特洛接受電視訪問時仍一臉呆滯，由其母親代答問題。母親科琳（Colleen Costello）回憶道，周三與同事吃午餐時，仍開玩笑表示若她或家人贏得抽獎，將會為生活帶來巨大變化。不久後她接到州長的電話通知，其兒子贏得全額獎學金。

科琳與丈夫為了給兒子驚喜，保密他贏得大獎的消息，而州長及家人早已在家中等待，一同為科斯特洛迎來好消息。科琳表示，她原打算慢慢安排兒子接種疫苗，但「谷針」計劃推出後，毫不猶豫為兒子預約接種。

責任編輯：郭麗明