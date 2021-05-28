【馬來西亞疫情】每百萬人日增205人染疫 超越印度

▲ 馬來西亞新增染疫人口比例甚至超越印度，每100萬人口就新增205人感染新冠肺炎。

馬來西亞疫情仍未緩和，單日再新增近8,300宗新冠肺炎確診個案，單日確診數字已連續4日破新高。馬來西亞新增染疫人口比例甚至超越印度，每100萬人口就新增205人感染新冠肺炎。

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馬來西亞衛生部周四（28日）宣布，過去一日新增8,290宗確診，累計增至超過54.9萬宗個案。馬來西亞經濟重鎮雪蘭莪州（Selangor）單日更新增2,052宗確診個案，佔全國新增個案約24.75%。

馬來西亞疫情

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根據研究網站Our World in Data截至本周的7日平均數，馬來西亞每100萬人當中每日增205.1人感染新冠肺炎，而印度每100萬人當中每日就增150.4人染疫，反映近期馬來西亞染疫人口比例已超越印度。

由於馬來西亞近期日增數千宗確診個案，為當地醫院帶來沉重負擔。新加坡《海峽時報》引述吉隆坡一間主要醫院的醫護人員指，部分需要接受深切治療的患者也被拒之門外。

該報引述一名死亡新冠患者的家屬指，她85歲的父親早前確診新冠肺炎，但雪蘭莪州所有深切治療部床位都已爆滿。她表示全家人尋覓超過半日，才於一間非正式官方醫院找到床位，她的父親最終仍不治。

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馬來西亞北部的吉打州（Kedah），過去數周的確診個案也急增。該州表明不論哪個人是否患上新冠肺炎，都不會安排生存機會渺茫的長期病患者到深切治療部。

馬來西亞早前宣布封城一個月，至今已到了第三周，但疫情仍未正式受控。馬來西亞截至周四，全國約有771名新冠患者需接受深切治療。至於環繞首都吉隆坡的部分地區，深切治療部床位使用率更達到113%。

馬來西亞衛生部門已批准使用3款新冠疫苗，包括輝瑞（Pfizer）疫苗、阿斯利康（Astrazeneca）疫苗和科興疫苗。該國計劃於今年底前，為全國8成人口接種新冠疫苗，但目前只有5%的人已接種最少一劑。

責任編輯：鄭錦玲