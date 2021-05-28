【樓市熱話】在上環上班卻買天水圍單位　稱是為將來退休作打算　朋友不解：「真係諗起都覺得傻」

不少人買樓都會考慮新市鎮，如將軍澳、馬鞍山及天水圍等，因價格相宜。近日就有網民在討論區發帖，指他的朋友購入了天水圍一個單位，但人卻在上環上班，事主朋友指是為了將來退休，因為天水圍比較寧靜，空氣比較好，但事主就認為退休也是30多年後的事，又指他還有幾十年要供款，「真係諗起都覺得傻」。

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事主經歷：

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帖文一出，不少網民都認為買天水圍的單位沒問題，更批事主多管閒事，「別人喜歡買那裡關你甚麼事？」、「今時今日香港交通網絡都是一小時內去到目的地，不覺得有甚麼問題」、「天水圍還在『低水』，他們覺得好住就可以了」、「買那裡不要緊，到他退休可能已經換了幾次樓盤，天水圍至少可以入門而且當紅升跌快，投資自住雙佳宜」、「自西鐵通車，新界西已不能同日而喻！西鐵去中環，比東鐵更方便。未來屯馬通了，去沙田也不是很不方便！」

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責任編輯：黃苑筠