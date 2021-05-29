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【科技一周回顧】微軟年度開發者大會發布逾百新服務　蘋果宣布WWDC 6月8日舉行

科技 12:00 2021/05/29

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 微軟（Microsoft）年度開發者大會Build 2021

微軟在會上發布了多項新開發者工具及更新，包括：Visual Studio、GitHub，以及 Microsoft 雲端產品包括 Microsoft Azure、Microsoft 365、Dynamics 365 和 Power Platform等。

而最受外界關注的，莫過於微軟行政總裁Satya Nadella的開場演講。他預告微軟的Windows作業系統，即將推出10年來最重要的更新。他也稱自己已試用多個月，對新版Windows充滿信心。

【微軟Build2021】10年最大更新　微軟CEO搶先預告新一代Windows

【微軟Build2021】微軟Azure雲端服務升級　壯大生態系統

【微軟Build2021】微軟視像平台Teams開放更多功能　開發者可自行客製化場景應用

2/ 【WWDC2021】蘋果WWDC大會定於6月8日凌晨舉行　iOS 15、iPadOS 15將有何更新？

蘋果（Apple）最新宣布，將於香港時間6月8日凌晨1點，舉行2021全球開發者大會（WWDC），活動會繼續透過綫上形式進行，到底今年發布會有何亮點？

3/  【網上相簿】Google Photos存量即將設限　哪些網上相簿可取代？

Google Photos一直向用户提供無限存儲空間，但6月起存量將設限，會與Gmail，Google雲端硬盤文件和其他儲存的數據一起計算，用戶達到15GB的儲存量後， 便需購買Google One服務，增加儲存量。不少網民都在積極尋覓其他提供照片儲存的服務，小編整理市場流行照片儲存服務的介紹，包括其收費及付費計劃內容。

4/ 【iOS 15】傳Apple再強化健康領域　iOS 15或加入飲食追蹤功能

蘋果開發者大會（WWDC）快將來到，根據以往經驗，每年WWDC都將公布5大作業系統最新功能，今年最受關注的是iOS系統，近日有傳聞指，iOS 15系統除了會提供深色模式介面，Apple亦會持續拓展健康領域，今年可能首度加入飲食追蹤功能。

責任編輯：曾曉汶

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