【樓市熱話】抽中「白居二」　家人幫手比首期　應屆畢業生感猶豫　「唔想咁快比層樓綁住」

「上車」是不少香港人的夢想，不少家長更會資助子女供樓，近日就有應屆畢業生在討論區發帖，指自己抽中「白居二」，家人願意幫忙資助首期，但他就認為「唔想咁快比層樓綁住」，但又怕晚點買不起，正在苦惱要不要「白居二」好。

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事主經歷：

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帖文一出，不少人都質疑事主當初為甚麼要抽，但事主就回應指只是「搏個機會」，沒有想過會中籤，引來網民不滿，「那麼不想供，為甚麼要抽，想家人資助首期，還幫你供完？」、「不想供為甚麼會抽，連250元都可以省了吧，btw（ 順帶一提）有首期，當然供啦」、「讓你你博到個機會，你現在又想怎樣」、「不想供就不要買，沒有人逼你買，始終有人想租有人想買」、「六合彩嗎，中了是付錢，不是有獎金啊」、「現在給你個機會你又問怎麼辦，那你一開始$250都省省，不要抽吧」、「白居二好多都比私樓貴，你以為中獎嗎？」

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責任編輯：黃苑筠