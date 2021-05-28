【政府工略】差餉物業估價署請物業估價主任 月薪2.2萬元至4.4萬元 當中有何職責

差餉物業估價署請物業估價主任，月薪22725元至44555元，持有香港認可大學／理工學院／工業學院的產業測量文憑或高級證書即可申請。職位按公務員聘用條款和服務條件聘用，成為公務員後可享附帶福利，當中包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，更可獲房屋資助，但職位需要戶外及室內工作。究竟物業估價主任的入職條件和職責又如何？

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詳細如下：

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申請手續：

(a)申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站下載。

(b) 已填妥的申請書，須連同載有中國語文及英國語文科成績的證書、修業成績表、學歷證明、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本於截止申請日期或之前送達下列聯絡地址。

(c) 申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在信封面上註明申請職位的名稱並確保郵費足夠。未填妥或逾期遞交的申請、以傳真或電郵方式遞交的申請、沒有使用指定表格遞交的申請或沒有夾附上述(b)項所需文件的申請概不受理。

(d) 申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件副本送達下列聯絡地址(或電郵致 appointments@rvd.gov.hk) ，並在信封面和證明文件上註明網上申請編號。

(e) 面試邀請書將會通過電郵發出，請確保你已提供正確的電郵地址以及你的電郵戶口能正常地接收郵件。申請人如在2021年8月31日前未獲邀面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組

查詢電話：2150 8823

截止申請日期(日/月/年) ：11/06/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂