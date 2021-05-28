  • 31°C
香港時間 : 2021528日 (五) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人仔強勢】人民幣可升可跌 人行警告切勿炒匯

股樓投資 18:19 2021/05/28

分享：

人民幣匯率近日屢破新高，在岸人民幣（CNY）兌美元6.3684水平，是2018年6月以來最高水平。人民銀行發警告避免市場炒匯，指無人可以準確預期匯率走勢，呼籲不要對賭人民幣匯率。

【人仔強勢】人民幣滙價持續破頂 官媒駁斥「主動升值」論見下頁

人行指，外匯市場目前整體平衡，人民幣匯率亦可升可跌，未來或會有很多市場或政策因素影響市場匯率，呼籲市場不要炒匯。她指，沒有人可以準確預測匯率走向，人民幣匯率雙向波動會是常態，不能以此貶值刺激出口，亦不能靠升值抵銷大宗商品價格上漲的影響。

【人仔強勢】中信預測人民幣具備再升空間 向上或挑戰6.2關口見下頁

人行將會打擊各種惡意操縱市場行為，強調金融機構不能幫企業炒匯，否則會不利銀行穩健經營，更會大幅波動匯率；又警告不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

中國人民銀行 人民幣 金融 銀行 金融機構

上一篇文章

【溫股知新】生物科技股揚升 追揸沽策略分享

下一篇文章

【買樓理財】前財爺梁錦松千金剛滿18歲　即榮升半山豪宅業主
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽
MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目