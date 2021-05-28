【人仔強勢】人民幣可升可跌 人行警告切勿炒匯

人民幣匯率近日屢破新高，在岸人民幣（CNY）兌美元6.3684水平，是2018年6月以來最高水平。人民銀行發警告避免市場炒匯，指無人可以準確預期匯率走勢，呼籲不要對賭人民幣匯率。

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人行指，外匯市場目前整體平衡，人民幣匯率亦可升可跌，未來或會有很多市場或政策因素影響市場匯率，呼籲市場不要炒匯。她指，沒有人可以準確預測匯率走向，人民幣匯率雙向波動會是常態，不能以此貶值刺激出口，亦不能靠升值抵銷大宗商品價格上漲的影響。

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人行將會打擊各種惡意操縱市場行為，強調金融機構不能幫企業炒匯，否則會不利銀行穩健經營，更會大幅波動匯率；又警告不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。

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