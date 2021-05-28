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萬寧夥韓國美妝店OLIVE YOUNG　獨家引入韓國美妝品牌

Hot Talk 18:14 2021/05/28

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萬寧夥韓國美妝店OLIVE YOUNG　獨家引入韓國美妝品牌

全球疫情「封關」防疫逾一年，出外旅遊恢復未有期，牛奶國際旗下萬寧宣布與韓國最大健康及美妝連鎖店OLIVE YOUNG達成獨家合作協議，會在全港300多間萬寧分店以及萬寧網店，引進OLIVE YOUNG旗下三大熱銷品牌，涉及逾100款產品。

OLIVE YOUNG在韓國有逾千間分店，屢不少港人出遊韓國會留意的美妝店，萬寧是次和OLIVE YOUNG合作引入的包括綠色植萃護膚品牌 — BRING GREEN、抗皺護膚品牌 — BIO HEAL BOH和彩妝品牌 — WAKEMAKE。

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萬寧表示，會在10家旗艦店設立品牌專櫃親身供顧客試用產品，並有美妝顧問指導客人韓妝心得和技巧。牛奶公司健康及美容業務行政總裁金尚炫稱，高興成為香港第一家獨家提供OLIVE YOUNG產品的零售商，萬寧和OLIVE YOUNG皆是健康及美妝品牌的行業龍頭，我們期望是次合作能繼續為顧客帶來創新、優質及價格相宜的產品，滿足本地女士對韓式護膚美妝產品的需求。

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編輯：麥德銘

美妝 美容 萬寧 南韓

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