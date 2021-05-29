【毛孩食糧】跳出Comfort Zone創業！工程師投入環保事業　研環保寵物鮮食包

本港廚餘問題嚴重，惟當中有不少為賣剩的食物，下場都是被棄置於堆填區。為了減少浪費這些仍可食用的剩食，社企FurryGreen聯合創辦人林天凱（TH）分享，早年辭去全職工程師職位後加入斜槓族（Slasher），研發環保寵物食糧，希望可以踏出「comfort zone」創業之餘，同時實踐社會理念。

據政府早年數據指出，本港每日生產的廚餘高達3,600噸，包括任何在食物製作、分發、儲存及預備膳食或用膳過程中產生的棄置物，以及生熟食物、可食用及不可食用的部分

這些每日生產的廚餘量相當於2,000萬個蘋果或1.44億件壽司，但回收率僅1%

親力親為 夥動物組織試行

雖然近年愈來愈多人關注剩食問題，陸續有團體回收街市及超市賣剩的蔬菜，分發予區內長者及有需要人士。不過林天凱指出：

市場上非常少見有組織將這些賣剩、棄掉的蔬菜化作其他用途。加上留意到現時全港有超過40萬隻被飼養的貓狗（各佔約50%），由此構想到用來循環再造，製作成寵物食糧。

他笑言，自2018年毅然辭去做了十多年的工程師職位，抱住挑戰自己、想嘗試創業的心態，以及想做一些更有意義的事而投入試驗。怎料之後還透過社創網絡，認識到另外兩位志同道合的創辦人一同成立該品牌。

3人花約7萬元成本，投入約一年時間，其間夥拍動物保護組織「毛孩守護者」試行計劃，並於去年7月成立FurryGreen。他分享，由於需要控制成本，FurryGreen團隊由研發到生產都是親力親為，平均每星期花1天時間，可以做到500至600包寵物糧食。

他又透露，目前與蔬菜統營處及一些食物回收組織合作，將外觀「唔靚仔」的蔬果從街市回收，然後在自家工場處理食材再加入肉類，以真空慢煮袋烹調，製作成鮮食包。

這些唔靚仔的疏果往往可能只是輕微發黃、被壓扁或外形不美觀，在街市收檔後就會棄掉，相當浪費，但事實上並非壞掉，仍然可以食用。

而環保寵物鮮食包主要是予犬隻食用，材料及分量均由專業營養師建議。至於貓隻鮮食包，早前已夥拍貓糧代理商試賣，並且會持續研發改良。

主攻犬隻食用 多口味選擇

他指出，貓隻一般比較「嘴刁」，喜愛吃不同肉類，所以在研發階段的難度相對較高，需時亦較長。

目前其犬隻鮮食包有多種口味選擇，除了有常見的雞肉之外，還有低致敏的鴨肉及魚肉配方，適合腸胃比較敏感的犬隻。

每種口味均以一種主蔬菜搭配一種主肉類，確保營養均衡。而鮮食包的分量則按犬隻的體形及卡路里攝取量而定，該企亦會配合這些毛孩的品種及健康狀況，度身定做所需餐單。

記者：張寶燕