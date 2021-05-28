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據報G7下周就全球最低企業稅達共識 大行警告將打擊美國競爭力

環球政經 16:46 2021/05/28

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七大工業國集團據報下周或就全球最低企業稅達成協議。

美通脹屬暫時性 耶倫料情況將持續至年底見下頁

外媒引述消息報導，七大工業國集團將快就全球最低企業稅達成共識，並很可能於下周在倫敦舉行的G7財長會議達成協議。據悉，有關稅項將訂在美國總統拜登提出15%或以上的水平。

【美國經濟】拜登據報擬提6萬億美元預算　用於加強基礎設施及社會保障見下頁

外界預料，若果下周可有進展，將有望於七月G20峰會達至更廣泛共識，但部份國家包括愛爾蘭已經表示，對有關協議感到擔憂。英國財政部則表示，正推動可於下周會議中達成共識。

對於制訂全球最低企業稅，各國家及機構有不同看法。外媒報導，摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)及花旗行政總裁弗雷澤(Jane Fraser)，在出席眾議院金融服務委員會聽證會時，均認為有關稅款將打擊美國競爭力。戴蒙認為，有關決定必導致企業將資本遷到外地；弗雷澤則質疑美國能否令其他國家遵守有關規定，或會令美國處於困境。

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撰文 : 馮卓謙

拜登 金融 倫敦 金融服務
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