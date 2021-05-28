美國眾議院提法案 擬允新冠染疫者告中國隱瞞疫情

新冠肺炎源頭眾說紛紜，美國總統拜登早前下令情報機構徹查新冠病毒源頭並提交報告。另一邊廂，美國眾議院議員計劃於周五（28日）提出兩項法案，以釐清全球疫情流行根源，同時允許美國新冠感染患者及家人起訴中國。

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霍士新聞報道指，眾議院議員擬於周五就新冠肺炎疫情提出兩項法案，包括「美國製造緊急應變法案」(Made in America Emergency Preparedness Act )，將建立類似911事件的兩黨委員會，調查新冠病毒源頭。

除調查病毒起源外，法案亦提議委員會調查美國政府及相關部門對疫情反應，以制定日後採取的疫情預防措施，同時會向總統拜登(Joe Biden)建議，要求所有個人防疫產品及其他物品必須美國製造。這項法案據悉已分別獲得5名民主黨及共和黨人同意。

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第2條法案名為「預防全球再次出現疫情法案」(Never Again International Outbreak Prevention Act)，將容許新冠肺炎患者家屬起訴任何蓄意隱瞞資訊，導致全球出現大範圍疫情的國家。

提出法案的共和黨議員菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）以今次新冠疫情為例，指控中國故意誤導，引致全球陷入新冠疫情。根據新法案民眾便可循法律途徑起訴中國。同時，菲茨帕特里克亦點名部分在今次疫情中失職的國際機構，如世界衛生組織（WHO）。

一同發起法案的民主黨議員蘭姆（Conor Lamb）表示，國會必須對向其他國家發出訊息，若如中國在新冠肺炎爆發時隱瞞資訊或蓄意誤導引致全球危機，相關國家必定要為此負責。同時，法案亦會調查WHO在新冠疫情的措施，並要求外國加入通報機制，協力預防未來的傳染病爆發。

責任編輯：郭麗明