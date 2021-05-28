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【大行報告】餐飲股齊急挫　券商睇海底撈預測市盈率低至23倍

股市 18:57 2021/05/28

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海底撈 （06862） 周五大跌6.9%，收報43.9元，成交8.75億元。方正證券發表報告指，維持海底撈「推薦」評級，預計公司2021至23年淨利潤42.3億、68.3億、82.9億元（人民幣．下同），按年增長1267.5%、61.4%、21.4%，亦意味對應最新收市價，預測市盈率將是45倍、27.9倍、23倍。

海底撈早前拿出1.59億股，獎勵1500餘名員工。報告指，公司實施股權獎勵，有助於管理與經營團隊更加穩定，以及提升運營效率、員工積極性與客户滿意度，符合公司「連住利益，鎖住管理」的經營理念。

內地4月份餐飲收入為3,377億元，2年計複合增速為1.5%，回復增長。方正證券指，雖然國內疫情已基本控制，但海外疫情帶來的衝擊仍不可輕視，而除疫情外，亦不可忽視部分上游大宗商品漲價，帶來的成本上漲壓力。

餐飲股齊挫　華創證券指反彈不如預期

其他餐飲股今日同挫，九毛九 （09922） 跌4.2%，呷哺呷哺 （00520） 跌6.6%，海底撈關連公司頤海國際 （01579） 則跌6.1%。

華創證券日前指，消費從產品轉向服務的報復性反彈並未到來，各餐飲企業翻枱均出現下降，未出現預料中的大幅反彈，認為趨勢性好轉可能需要等待疫苗注射進一步推進。

相關文章：【大行報告】海底撈升逾5%　大摩調升評級至「增持」　惟降目標價至55元

【餐飲股】海底撈股價較高位腰斬　分析師指復甦遜預期　看好另一股增長空間

編輯：區嘉俊

港股 大行報告 九毛九（09922） 頤海國際（01579） 呷哺呷哺（00520） 火鍋 餐飲 海底撈（06862）

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