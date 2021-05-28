  • 31°C
香港時間 : 2021528日 (五) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】前財爺梁錦松千金剛滿18歲　即榮升半山豪宅業主

股樓投資 18:09 2021/05/28

分享：

多家地產商看好今年豪宅市場，並預計北水重臨之際，豪宅市場會旺上加旺。有見及此，近期屢有名人搶先入市。據土地註冊處資料顯示，中半山御花園2座高層A室，實用面積2,072平方呎，近日以8,580萬元，連2個車位易手，實用呎價約41,409元。   

值得留意的是，登記買家為梁司渝（LEUNG SZE YU），與前財政司司長梁錦松長女姓名相同，不排除是同一人。資料顯示，梁錦松與「跳水皇后」伏明霞於2002年結婚，翌年誕下梁司渝。換言之，梁司渝剛滿18歲，即榮升半山豪宅業主。

【多圖】柏傲莊III示範單位直擊　木系文藝風設計【下一頁】 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

值得留意的是，近期御花園屢見名人入市。據土地註冊處資料顯示，屋苑2座低層B室，實用面積1,094平方呎，連一個車位，早前已3,740萬元易手，實用呎價約34,186元，而新買家則為知名演員任達華。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

豪宅 私人屋苑 伏明霞 梁錦松 中半山

上一篇文章

【人仔強勢】人民幣可升可跌 人行警告切勿炒匯

下一篇文章

【樓市現象】新一輪白居二買家湧現 天水圍錄首宗成交 天富苑3房418萬沽出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽
MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋