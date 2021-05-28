【買樓理財】前財爺梁錦松千金剛滿18歲　即榮升半山豪宅業主

多家地產商看好今年豪宅市場，並預計北水重臨之際，豪宅市場會旺上加旺。有見及此，近期屢有名人搶先入市。據土地註冊處資料顯示，中半山御花園2座高層A室，實用面積2,072平方呎，近日以8,580萬元，連2個車位易手，實用呎價約41,409元。

值得留意的是，登記買家為梁司渝（LEUNG SZE YU），與前財政司司長梁錦松長女姓名相同，不排除是同一人。資料顯示，梁錦松與「跳水皇后」伏明霞於2002年結婚，翌年誕下梁司渝。換言之，梁司渝剛滿18歲，即榮升半山豪宅業主。

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值得留意的是，近期御花園屢見名人入市。據土地註冊處資料顯示，屋苑2座低層B室，實用面積1,094平方呎，連一個車位，早前已3,740萬元易手，實用呎價約34,186元，而新買家則為知名演員任達華。

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