【iBond 2021】4券商為iBond 累計吸金11億

▲ 還有數天iBond才正式開賣，但4券商已錄得意向客約11億元認購。

通脹掛鈎債券（iBond，新上市編號：04246）下周二（6月1日）才正式推出，但券商提早爆搶客戰，截擊銀行首仗報捷，因4間券商合共為有興趣抽官債的意向客，以現金及孖展認購首破10億元，實數合共約11.02億元，包括耀才證券 （01428） 約4億元，輝立與信誠各錄得約3億元，致富證券約1.02億元；涉及的人數逾1.4萬名。

此外，滙豐回應本報查詢指，擬為iBond提供孖展貸款服務，詳情有待公布。中銀香港 （02388） 旗下分行擬倍增人手，以應付下周iBond認購潮。

中銀料iBond認購反應熱烈【下一頁】

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬回應本報查詢表示，每隻新股也可以做到500億元孖展，但由於過往認購iBond的客戸，主要以收息及長綫投資為主，加上是公平分配機制，按理申請者獲分配的手數，絕不是抽得多便會中得多，所以根本鮮有客戶用孖展認購，因為債券持有人主要想收息，無理由付孖展息。

許繹彬透露，旗下大部份客戶以現金抽1至20手（每手1萬元），即涉及1萬至20萬元。該行提供11免等豁免多項手續費。

許繹彬補充，儘管iBond下周二才開始接受認購，但耀才證券已經有客戶知會有意認購，暫涉及近4億元認購金額。

另一方面，信誠證券聯席董事張智威今午回覆，暫有7,628名客戶有意申請iBond，涉資約3億元。而致富證券董事暨證券業務主管郭家安說，iBond意向客累計約2,000人，涉資首破億元，實數1.02億元。輝立證券企業融資經理陳英傑說，至今逾5,000名客戶擬抽iBond，涉資超過3億元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源