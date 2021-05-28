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【有相睇】放盤多日不減反升　太古城業主反價35萬售優質三房單位

股樓投資 17:43 2021/05/28

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樓市旺，二手市場不時有業主叫價心雄，賣樓不設議價空間，甚至反價成交。中原地產太古城東山閣分行高級分行經理莊劍嵐透露，太古城富天閣高層D室，實用面積760平方呎，三房套房間隔，向東南園景，屬區內優質貨。業主於十天前以1,730萬元放盤，及後反價35萬元，單位以1,765萬元獲買家追價承接，實用呎價23,224元。

太古城單位圖片︰

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莊劍嵐指，上址原業主於2005年2月以408萬元買入單位，持貨16年，現沽貨帳面獲利1,357萬元，期內單位升值3.3倍。

延伸閱讀︰【多圖】白居二2020出籠　竹園北邨338萬易手　4年勁賺5倍【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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