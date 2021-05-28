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【樓市現象】新一輪白居二買家湧現 天水圍錄首宗成交 天富苑3房418萬沽出

股樓投資 18:08 2021/05/28

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新一輪白居二成功申請者日前已獲發批准信及確認書，準買家怕未來樓價更高，急急湧到市場找尋心水盤，成居二市場重大動力。

祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，日前天水圍即錄得首宗新一輪白居二成交，成交單位為天富苑K座低層5室，實用面積650平方呎，為三房兩廳附套廁。

【大學生筍工】騰訊請渠道拓展員 深圳工作月薪最高達6.8萬元 有學士學位就可申請，詳情【下一頁

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黃氏指，新買家為區內白居二人士，鍾情天水圍屋苑，有感環境不俗而且呎價較外區便宜，加上原業主有議價空間，由468萬元累減50萬元，最後以418萬元成交，以實用面積計算平均呎價為6,431元，屬市場價成交。

原業主2001年以約88.1萬 (居二市場價) 購入，是次轉手帳面升值逾3倍。

【樓市現象】投資者實力有幾強? 睇樓一次1小時內拍板入市 870萬買維景灣畔2房收租，詳情【下一頁


位於天秀路15號的天富苑，鄰近輕鐵天富站，步行約5分鐘即可到達。屋苑於2000年12月至2003年7月期間入伙，提供16座、共5,120伙。屋苑附近亦設有多個巴士站，巴士路線可出九龍及港島。屋苑鄰近頌富商場及天恩商場，商場內有街市，居民購物消閒也十分便利，難怪該屋苑單位成不少準買家的物色對象。

【樓市現象】屯門入伙38年高齡居屋 罕有三房海景單位近千萬沽 創屋苑新高價，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

商場 地產 樓價 天富苑 成交 白居二 天水圍

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【買樓理財】前財爺梁錦松千金剛滿18歲　即榮升半山豪宅業主

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