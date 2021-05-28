【GAP】GAP銷售回升至疫情前水平　旗下Old Navy和Athleta品牌最暢銷

▲ GAP銷售額回復至疫情前水平

旗下擁有Banana Republic、Old Navy，Athleta等五大品牌的美國休閒服裝集團GAP表示，由於夏季將至，消費者轉向於旗下品牌Old Navy和Athleta消費，其第一季度的銷售額超過了疫情前的水平。

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據金融數據商Refinitiv調查，GAP總收入從上年同期的21.1億美元增至39.9億美元，比市場預期高出5.4億美元。其中，Old Navy同店營收（comparable sales）年增35%、較2019年同期成長25%；Athleta同店營收則按年增長27％，這兩個旗下品牌在最近一個季度共同推動了66％的總銷售額。反觀Banana Republic與2019年相比下降22％，原因是越來越少的消費者需要購買上班服飾。

另一方面，GAP線上銷售亦比兩年前增長了82％，佔總收入的40％，但實體門店銷售卻受疫情衝擊，在兩年內減少了16％。

轉型靠電商 向大型購物中心外發展

外媒CNBC指出， GAP正尋求更多的增長空間，將向傳統購物中心之外的地方發展，以擴大品牌的影響力。GAP在去年秋天宣布計劃2023年底前關閉其在北美的約350個門店，同時，隨著新的家居品牌推出，GAP也將進駐Walmart旗下的大型購物中心。此外，Gap 與Kanye West 的 Yeezy 將會聯手推出 Yeezy Gap 的新服裝系列，預計在本年度稍後推出。

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責任編輯：張凱琳