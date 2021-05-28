  • 31°C
香港時間 : 2021528日 (五) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【GAP】GAP銷售回升至疫情前水平　旗下Old Navy和Athleta品牌最暢銷

商業 18:18 2021/05/28

分享：

GAP銷售額回復至疫情前水平

旗下擁有Banana Republic、Old Navy，Athleta等五大品牌的美國休閒服裝集團GAP表示，由於夏季將至，消費者轉向於旗下品牌Old Navy和Athleta消費，其第一季度的銷售額超過了疫情前的水平。

【疫市營商】高檔中菜館疫下轉型　卅二公館建虛擬品牌推平價菜吸新客

據金融數據商Refinitiv調查，GAP總收入從上年同期的21.1億美元增至39.9億美元，比市場預期高出5.4億美元。其中，Old Navy同店營收（comparable sales）年增35%、較2019年同期成長25%；Athleta同店營收則按年增長27％，這兩個旗下品牌在最近一個季度共同推動了66％的總銷售額。反觀Banana Republic與2019年相比下降22％，原因是越來越少的消費者需要購買上班服飾。

另一方面，GAP線上銷售亦比兩年前增長了82％，佔總收入的40％，但實體門店銷售卻受疫情衝擊，在兩年內減少了16％。

轉型靠電商 向大型購物中心外發展

外媒CNBC指出， GAP正尋求更多的增長空間，將向傳統購物中心之外的地方發展，以擴大品牌的影響力。GAP在去年秋天宣布計劃2023年底前關閉其在北美的約350個門店，同時，隨著新的家居品牌推出，GAP也將進駐Walmart旗下的大型購物中心。此外，Gap 與Kanye West 的 Yeezy 將會聯手推出 Yeezy Gap 的新服裝系列，預計在本年度稍後推出。

【品牌聯乘】品牌聯乘成為熱潮？　New Balance夥Casablanca推新鞋（多圖）

【職場熱話】台疫情爆發 員工禁乘公交上班 被迫WFH惹閒言 嘆「覺得自己像罪人」

責任編輯：張凱琳

相關文章

【職場壓力】美國星巴克員工吐苦水　工作量龐大嘆「被當成機械人」
2021/05/27
【職場壓力】美國星巴克員工吐苦水　工作量龐大嘆「被當成機械人」
【政府工】渠務署及食環署聘實驗室服務員　中三學歷月薪高達21,340元
今日
【政府工】渠務署及食環署聘實驗室服務員　中三學歷月薪高達21,340元
【寵物商機】寵物用品商機大　英國寵物用品零售商　銷售額首破110億元
今日
【寵物商機】寵物用品商機大　英國寵物用品零售商　銷售額首破110億元
【疫市營商】疫下消費電子產品需求增　Best Buy首季收入增逾3成
今日
【疫市營商】疫下消費電子產品需求增　Best Buy首季收入增逾3成

你可能感興趣

【職場壓力】美國星巴克員工吐苦水　工作量龐大嘆「被當成機械人」
19:00 2021/05/27
【職場壓力】美國星巴克員工吐苦水　工作量龐大嘆「被當成機械人」
【政府工】渠務署及食環署聘實驗室服務員　中三學歷月薪高達21,340元
今日 14:30
【政府工】渠務署及食環署聘實驗室服務員　中三學歷月薪高達21,340元
【寵物商機】寵物用品商機大　英國寵物用品零售商　銷售額首破110億元
今日 15:51
【寵物商機】寵物用品商機大　英國寵物用品零售商　銷售額首破110億元
疫情 品牌 時裝服飾 Gap（美：GPS）

下一篇文章

【麥當勞優惠】麥當勞5月31日至6月6日優惠　12元麥炸雞配中汽水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵