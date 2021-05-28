2022奧斯卡頒獎典禮延至3月底 首次開放參賽資格至串流平台上映電影

美國奧斯卡金像獎（Oscars）主辦單位今日（28日）公布，2022年頒獎典禮延期至3月下旬，較原本預訂晚1個月時間；並宣布，由串流服務平台上映的電影如Netflix，亦有資格參賽。

據悉，美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）發表聲明指，下屆奧斯卡頒獎典禮將於2022年3月27日舉行，地點將定於荷里活杜比劇院（Dolby Theatre），惟未有詳細解釋延期原因。

受疫情影響，不少電影轉戰至串流平台上映，故再次開放參賽資料至串流平台製作公司，包括Disney +z、HBO Max、Netflix和Amazon，讓更多電影作品亦可參賽。

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責任編輯：潘曉豐