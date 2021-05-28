【二手破頂】為幫乖仔一家換樓　新高價購粉嶺帝庭軒（附單位圖片）

樓市續旺，各區也錄破頂成交。美聯物業葉劍威說，粉嶺帝庭軒早前錄得成交，有區內客為助兒子換樓，早前以841.8萬元購入高層三房套單位，成交價創屋苑同類單位新高。

葉劍威說，帝庭軒2座高層Ｆ室，實用面積約607平方呎，三房套間隔，享東南開揚景觀，原叫價860萬元放盤，日前獲區內客洽商，最終單位以841.8萬元易手，實用呎價約13,868元。代理續說，客人為區內業主，有意協助兒子一家換樓，由於鍾情上址間隔四正，價格相宜，而且可與兒子一家居住同一區，故考慮不久，即決定入市。

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從代理提供的相片可見，單位裝修企理。資料顯示，原業主於2008年1月以約270.8萬元購入上址，現轉手帳面賺約571萬元，物業期內升值約2.1倍。

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