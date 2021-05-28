【C家教路@iM網欄】港股仍在觀察期 環球股市短暫回暖

通脹的壓力仍然存在，但早前炒高的大宗商品最近一周出現了回調的跡象，始終這類資產並不會帶來持續的價值，相關資產價格急升都因供需失衡所致，並非可變長期持續的趨勢，因此筆者也順勢而為地對相關股票進行了減倉，等待下一波的升浪。與此同時，美元指數繼續弱勢，離岸人民幣 （CNH） 本周二（25日）已下跌穿2018年6 月的6.40水平，利好人民幣、黃金等資產。早前急速回調的加密貨幣，近日都有猛人如Ray Dalio、Elon Musk等出來發表言論加持相關資產，讓比特幣及以太幣等出現短暫的反彈。截至周二，恐慌指數 (VIX) 連續4日回調，幅度近三成，可見市場氣氛逐漸回暖，美股納指亦有反映相同情況，4日回升約5%。



港股方面，恒指近日的走勢卻是反覆，不多不少受A股所拖累。可是，滬深300指數本周二的表現非常強勢，當日升逾3%，帶動港股的交投回暖，其中表現較佳的有醫療保健及消費必需品等板塊。筆者認為整體走勢未有強勢表現，但個別A股及醫藥股的勢頭確是強勁，將會繼續跟隨，尤其醫美行業繼續熱炒，愛美客 （300896） 周二升逾7%。中小型生物科技股亦熱受市場追捧，市場對相關公司的臨床數據公告變得敏感，筆者期待6月頭舉辦的美國臨床腫瘤學會 （ASCO），屆時將會有約18間中國生物科技公司發佈研發管綫下的重點臨床數據，或可對醫藥股的後市表現有支持。



整體而言，筆者認為今年在投資部署上應該持開放態度，因為市場近期的變化很大，不能與去年的走勢相提並論，但當中仍有一定的機會可持續發掘。在筆者撰文時，美國10年債券收益率又回調至1.6% 關鍵水平，或需要持續觀察其走勢。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有愛美客的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。

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作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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